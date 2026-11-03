GUARRO e PACE EP36: Dobbiamo assolutamente parlare di Icardi: sono preoccupato ma non è colpa vostra

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Importante aggiornamento da Fabrizio Romano sui rinnovi di contratto in casa Inter. Ecco le parole dell'esperto di mercato sul suo canale YouTube: "L'Inter nelle ultime ore ha scelto di procedere con l'attivazione della clausola che consente al club di rinnovare il contratto di Dimarco in forma automatica per un altro anno: il contratto non scade più nel 2027 ma nel 2028.

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L'Inter si è ripromessa di parlare con lui come farà con Calhanoglu e Thuram, come ha fatto per Carlos Augusto, che rinnoverà presto. Il rinnovo di Carlos Augusto con l'Inter è questione di pochissimo tempo. Per Dimarco l'Inter avrà altri appuntamenti, vuole sedersi con lui e capire i termini di un possibile accordo più lungo".