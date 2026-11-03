Le dichiarazioni di Chivu ai microfoni di Sky Sport prima di Feyenoord-Inter, quarta giornata della League Phase di Champions
VIDEO / Feyenoord-Inter, probabili formazioni: Spence ancora titolare? Chivu...
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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Feyenoord-Inter, Cristian Chivu ha parlato così del match del De Kuip:
"Ambiente ostico, i tifosi danno tanto. In casa mettono tanta intensità trascinati dal pubblico, dobbiamo essere pronti ad affrontare situazioni che non vanno trattate con leggerezza e senza determinazione e attenzione"
Come si esce dalla loro pressione?
"Con la qualità, col lavoro dei quinti che devono venire in appoggio con i tempi giusti o passarla subito agli attaccanti. Sono situazioni di campo, siamo pronti ad affrontarle"
Spence ancora titolare: più gioca e va in condizione?
"Spence è pronto per fare altri 90' di qualità"
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