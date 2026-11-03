Prima della partita contro il Feyenoord, ai microfoni di Skysport ha parlato il presidente dell'Inter, Beppe Marotta. Ecco cosa ha detto il numero uno del club nerazzurro sul momento della squadra e sul mercato: «Io penso con più determinazione alla CL? Se c'è stato un confronto con Chivu e la squadra sulla Coppa? Credo che vincere la CL sia un traguardo da raggiungere per tutti. Questo gruppo ha ottenuto grandi risultati e vittorie in competizioni importanti, scudetto, Coppa Italia, Supercoppa, finali di Coppa, è un traguardo che ci vede confrontarci con competitor di altissimo livello e un mezzo errore diventa fatale in alcune circostanze. Facciamo tesoro degli errori dell'anno scorso e cerchiamo di scalare la vetta tra mille insidie. Questo è un gruppo sano, non ci sono mele marce. Si può perdere o vincere. Nelle ultime 4 partite in Serie abbiamo perso tre partite, tutte e tre con il Milan e questo deve farci riflettere», ha sottolineato.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

-Rinnovi, vero che è stata esercitata la clausola per Dimarco e come procedono i discosrsi

Viviamo all'interno dell'Inter la stessa atmosfera di altri club che partecipano a più competizioni. Non viviamo una situazione di ansia sui rinnovi. C'è solo Calhanoglu in scadenza di contratto con cui abbiamo davvero un ottimo rapporto. Federico è un interista doc e nel sangue. È stata esercitata la clausola di allungamento di un anno fino al 2028, una cosa che abbiamo concordato anche se è unilitare la clausola di rinnovo sul contratto. Siamo d'accordo che nel corso dell'anno avremo modo di allungare ancora il contratto perchè lui ha manifestato l'intenzione di restare all'Inter ed è la stessa cosa che pensiamo anche noi e siamo felici di questo. E il senso di appartenenza deve prevalere spesso su altri valori.

-Col Milan è tornato fuori il discorso della quinta punta. Icardi si è fatto avanti...

Non si è proposto sicuramente a noi. Comunque è una considerazione piacevole giocatore che ha dato molto all'Inter, ma non rientra nei nostri piani come non rientra nei piani una quinta punta. Ne abbiamo quattro. Pura fatalità che ce ne siano mancati tre in un colpo solo. È come se i due portieri si fanno male e gioca il terzo portiere, è quasi impossibile non avere i due portieri. Non abbiamo problema di gol, siamo prolifici in Italia, siamo secondi dopo la Roma, in Europa meno ma è un fattore legato al valore complessivo della squadra e ai competitor notevoli. Chivu è un allenatore moderno che sa valorizzare e creare un atteggiamento tattico che è propenso anche a fare gol.

(Fonte: SS24)