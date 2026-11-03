Bastoni squalificato, difesa con Bisseck-Akanji-Carlos Augusto. In mezzo Barella, Calhanoglu e Zielinski, Bonny parte dalla panchina
VIDEO / Feyenoord-Inter, probabili formazioni: Spence ancora titolare? Chivu...
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Riscatto. L’Inter di Cristian Chivu è di scena al De Kuip di Rotterdam contro il Feyenoord nella quarta giornata di League Phase di Champions League.
I nerazzurri vanno a caccia di una vittoria dopo la sconfitta nel derby di Milano contro il Milan con l’obiettivo di proseguire la risalita della classifica in Champions e dare continuità al successo sullo Shakhtar, dopo le due sconfitte contro Real Madrid e Bruges.
LE SCELTE DI CHIVU PER FEYENOORD
Chivu si affida a Josep Martinez tra i pali, con Akanji al centro della difesa, affiancato da Bisseck e Carlos Augusto. Bastoni out per squalifica.
In mezzo al campo agiranno Barella, Calhanoglu e Zielinski con Dimarco a sinistra e la conferma a sorpresa di Spence a destra.
In avanti Pio Esposito fa coppia con Thuram, con Bonny che ha recuperato e parte inizialmente dalla panchina.
FORMAZIONI UFFICIALI FEYENOORD-INTER
FEYENOORD (4-3-3): 1 Ernst; 26 Read, 24 Kraaijeveld, 35 Marmol, 16 Javi Lopez; 8 Zechiel, 34 Vanhoutte, 28 Targhalline; 23 Hadj Moussa, 19 Ferri, 10 Valente.
A disposizione: 33 Kastenmeier, 39 Bossin, 4 Watanabe, 11 Gonçalo Borges, 14 Steijn, 17 Nelson, 20 Deijl, 22 Van Den Elshout, 27 Diarra, 49 Van Persie, 57 Schaken, 65 Slory. Allenatore: Giovanni Van Bronckhorst
INTER (3-5-2): 1 J. Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 99 Spence, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 8 Sucic, 14 Bonny, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 45 Stante, 46 Bovio, 48 Mosconi, 53 Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu
Arbitro: Glenn Nyberg SWE Assistenti: Mahbod Beigi (SWE) - Andreas Söderkvist (SWE) IV Ufficiale: Adam Ladebäck (SWE) VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL) AVAR: Stuart Attwell (ENG)
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