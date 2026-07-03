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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Il Como spera ancora ma Chalobah ha detto sì all’Inter. Il Chelsea…”
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Romano: “Il Como spera ancora ma Chalobah ha detto sì all’Inter. Il Chelsea…”
Trevoh Chalobah ha detto sì all'Inter. A riportarlo è Fabrizio Romano che conferma il desiderio del difensore inglese
Trevoh Chalobah ha detto sì all'Inter. A riportarlo è Fabrizio Romano che conferma come la volontà del difensore inglese del Chelsea sia quella di vestire la maglia nerazzurra.
"Trevoh Chalobah dice sì all’Inter: è pronto a vestire nerazzurro, aspettando che i due club trovino un accordo sul prezzo.
Il Como aspetta e spera fino alla fine se dovesse saltare l’affare con l’Inter, dopo un’offerta da 25 milioni rifiutata dal Chelsea. Chalobah vuole l’Italia e i suoi agenti sono a Milano per trattare", scrive Fabrizio Romano sul suo canale WhatsApp.
Ora resta da capire se l'Inter riuscirà a trovare l'accordo con il Chelsea, che chiede 30-35 mln per il cartellino del difensore classe 1999.
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