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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista di mercato, ha fatto il punto sulla trattativa che porta a Cristian Romero in difesa per l'Inter: "Attenzione perché questi saranno i giorni dell'Inter: sono contento che stamattina rispettando le fonti anche il Corriere dello Sport ha titolato "prenotato" in riferimento a Romero.

Una cosa che vi abbiamo raccontato venerdì, accordo totale: ma attenzione perché entriamo in un terreno minato. E' vero quello che hanno scritto ieri dalla Spagn che all'Atletico e all'Arsenal piace, ma il fatto di averlo prenotato significa che devi passare alla fase operativa. Vedi cosa devi fare, ma è fondamentale che questa fase vada in porto perché lui non aspetterà a vita l'Inter: vuole andarci, ma ci sono altri club che lo cercano ed entriamo in una settimana molto calda di decisioni.

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Io penso che prendendo Romero l'Inter farebbe un salto di qualità enorme, avrebbe una delle prime tre difese d'Europa: bisogna portarla a casa prima che uno possa rubarti l'idea. L'Inter ha fatto tutto, deve soltanto mettere il passaggio decisivo".