Il Monza ha preso Ebenezer Akinsanmiro dall’Inter. Dopo la notizia di Sky Sport, arriva anche la conferma di Fabrizio Romano, espero di mercato.

Tra i club è stata trovata l'intesa per 7 milioni e mezzo più 10% sulla futura rivendita del centrocampista, via libera dai nerazzurri a visite e firme.