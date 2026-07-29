Il Monza ha preso Ebenezer Akinsanmiro dall’Inter. Dopo la notizia di Sky Sport, arriva anche la conferma di Fabrizio Romano, espero di mercato
VIDEO FCIN1908 / Inter, torello in Germania: Akinsanmiro in evidenza con un colpo di tacco
Il Monza ha preso Ebenezer Akinsanmiro dall’Inter. Dopo la notizia di Sky Sport, arriva anche la conferma di Fabrizio Romano, espero di mercato.
Tra i club è stata trovata l'intesa per 7 milioni e mezzo più 10% sulla futura rivendita del centrocampista, via libera dai nerazzurri a visite e firme.
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