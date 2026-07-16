I due difensori possono scegliere liberamente la loro nuova squadra, preferenza alla Serie A
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L'esperto di mercato, Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro dei due giocatori dell'Inter liberi dal contratto:
Occhio a Darmian e Acerbi che vogliono continuare a giocare, preferenza in Italia. Su Darmian chiamano Torino, Udinese, Venezia mentre su Acerbi c'è la possibilità di un ritorno a Sassuolo, c'è stato un contatto tra i suoi agenti e il Sassuolo. Entrambi sono nomi da tenere d'occhio come possibili affari a parametro zero.
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