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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Darmian subito dirigente Inter? Lui ha tre offerte italiane: mi risulta che voglia…”
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Romano: “Darmian subito dirigente Inter? Lui ha tre offerte italiane: mi risulta che voglia…”
Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Matteo Darmian, che dal 30 giugno sarà svincolato dopo il termine del contratto con l'Inter
Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Matteo Darmian, che dal 30 giugno sarà svincolato dopo il termine del contratto con l'Inter.
“Darmian dirigente dell’Inter da subito? Vorrebbe giocare un’altra stagione, ha questo desiderio.
Ha tre offerte: Udinese, Torino e Venezia. Questi club si sono già mossi per prenderlo, è svincolato quindi si può iscrivere chiunque alla corsa. La scelta dell’Inter è di rispettare la volontà di Darmian e aspettare per discutere poi di un futuro ruolo nel club”.
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