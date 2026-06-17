Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Matteo Darmian, che dal 30 giugno sarà svincolato dopo il termine del contratto con l'Inter

Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Matteo Darmian , che dal 30 giugno sarà svincolato dopo il termine del contratto con l'Inter.

Ha tre offerte: Udinese, Torino e Venezia. Questi club si sono già mossi per prenderlo, è svincolato quindi si può iscrivere chiunque alla corsa. La scelta dell’Inter è di rispettare la volontà di Darmian e aspettare per discutere poi di un futuro ruolo nel club”.