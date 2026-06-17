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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Darmian subito dirigente Inter? Lui ha tre offerte italiane: mi risulta che voglia…”

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Romano: “Darmian subito dirigente Inter? Lui ha tre offerte italiane: mi risulta che voglia…”

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Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Matteo Darmian, che dal 30 giugno sarà svincolato dopo il termine del contratto con l'Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

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Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Matteo Darmian, che dal 30 giugno sarà svincolato dopo il termine del contratto con l'Inter.

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“Darmian dirigente dell’Inter da subito? Vorrebbe giocare un’altra stagione, ha questo desiderio.

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Ha tre offerte: Udinese, Torino e Venezia. Questi club si sono già mossi per prenderlo, è svincolato quindi si può iscrivere chiunque alla corsa. La scelta dell’Inter è di rispettare la volontà di Darmian e aspettare per discutere poi di un futuro ruolo nel club”.

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