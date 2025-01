David ha delle possibilità in Premier League, ha delle possibilità in Italia, in diverse nazioni. Diversi club sono attenti alla situazione, ma nulla è in stato avanzato con nessun club di Premier League, nonostante i rumors. Questa al momento è la situazione: la sua idea è partire in estate da parametro zero”, ha detto Romano. Qui la lista dei migliori 15 giocatori in scadenza a giugno.