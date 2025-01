"Ultima cosa: da questo punto di vista, l'unica partita non fondamentale per il Milan in questo mese di gennaio è proprio la finale di Supercoppa. Può andarti bene per un colpo di fortuna e puoi esibire la coppa, ma quello che conterà veramente saranno le due partite di Champions League, sia fare risultati per accorciare le distanze su Fiorentina e Lazio".

Al che, interviene Panucci: "Ma sono due cose diverse, competizioni diverse".

Gli fa seguito Fabrizio Biasin: "Ragazzi, ma guardate che aprire la bacheca non è una cosa che ti capita per forza tutti gli anni, anche 'solo' per la Supercoppa. Anzi, può dare la spinta per il resto della stagione".

Risponde Ordine: "La mia obiezione è questa: il Milan vince la Supercoppa e festeggia. Ma poi non si qualifica per la Champions... Secondo voi in casa Milan vanno in giro con la coppa?".

Biasin lo interrompe: "Ma che discorsi sono? Se perde la Supercoppa e non si qualifica per la Champions, non è peggio? Questa teoria che sta girando che sia meglio uscire dalle competizioni mi fa impazzire. Il Napoli è meglio se esce dalla Coppa Italia, l'Atalanta è meglio se esce dalla Supercoppa, il Milan è meglio che non giochi la finale... Ma che discorso è? Sei lì per vincere una Coppa ed è meglio non vincerla? Non è che devi dire 'chi se ne frega' perché devi arrivare in Champions League in campionato".

Chiude Panucci: "Anche perché, visto come hanno festeggiato in semifinale, a questa finale ci tengono eccome..."