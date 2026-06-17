L'aggiornamento sulla questione che riguarda il laterale dell'Atalanta e in particolare le sirene dalla Premier League

Daniele Vitiello Redattore/inviato 17 giugno 2026 (modifica il 17 giugno 2026 | 09:16)

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Marco Palestra vuole l'Inter soltanto. La sua scelta l'ha fatta, in attesa che i club si mettano d'accordo. Aspetta arrivino novità dal fronte, ma consapevole di aver già chiarito le sue intenzioni in merito. "Si era comportato più o meno allo stesso modo un anno fa: aveva deciso di andare in prestito al Cagliari per mettersi in vetrina e così è accaduto. E, alla luce di come è andata, miglior decisione non poteva prendere", sottolinea il Corriere dello Sport.

Prosegue poi il quotidiano: "Chissà, forse anche quel precedente gli sta facendo ignorare certe sirene, che arrivano in particolare dalla Premier League. L’ultima a suonare è stata quella del Chelsea.

Una richiesta di informazioni al suo entourage giusto per capire intenzioni e programma e la risposta è stata: vuole andare all’Inter. Beh, volendo è anche comprensibile. I Blues non sembrano proprio la piazza migliore, a oggi: fuori dalle Coppe europee e tanta incertezza attorno alla squadra, anche se, forse, con Xavi Alonso in panchina la situazione dovrebbe migliorare.

A ogni modo, il Chelsea ha pensato a Palestra perché il City ha messo gli occhi su Malo Gusto, un altro laterale destro. Insomma, è stata una mossa in previsione di un potenziale buco da coprire. La curiosità però è che la squadra ora allenata da Maresca ha puntato Malo Gusto, guarda caso, dopo che lo stesso Palestra non si era mostrato particolarmente “caldo” rispetto a un iniziale sondaggio. Intendiamoci, non è che al City si possa dire di no a cuor leggero, ma si può comunque far capire che la prima scelta è un’altra. E proprio questo tipo di messaggio sarebbe stato recapitato. In precedenza, invece, la porta era rimasta direttamente chiusa, quando a bussare era stato il Newcastle".