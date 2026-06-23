Inter, due innesti per la difesa: cosa filtra oggi sul sostituto di De Vrij

L'aggiornamento sul piano dei dirigenti nerazzurri per il reparto arretrato in questo mercato estivo

Daniele Vitiello Redattore/inviato 23 giugno 2026 (modifica il 23 giugno 2026 | 12:02)

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I lavori dell'Inter sul mercato riguardano anche la difesa. Le caselle da riempire, con ogni probabilità, saranno due. Oltre ad Acerbi, infatti, sta per salutare anche Stefan De Vrij, come ribadito più volte negli ultimi giorni. Ma qual è il piano della dirigenza nerazzurra? Lo spiega il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Una volta finalizzata l’operazione Palestra, l’Inter si focalizzerà sulla difesa per rinforzare in maniera adeguata un reparto destinato a perdere Acerbi e probabilmente anche De Vrij. Se per l’italiano non si è parlato di rinnovo, per l’olandese è sempre più vicino il Panathinaikos.

De Vrij è in procinto di sbarcare in Grecia, dove firmerebbe un biennale dopo essersi preso alcuni giorni per riflettere sulla chance di proseguire per un altro anno in nerazzurro. In prima linea per l’Inter c’è Solet dell’Udinese, per il quale però bisogna lavorare sulle cifre visto che i friulani partono da una richiesta di 30 milioni. Per il secondo innesto non c’è particolare fretta e si cercherà un arrivo a prezzi contenuti (l'idea è Ostigard del Genoa), con l’obiettivo di consegnare a Chivu un reparto numericamente al completo".