L'Inter resta interessata a Moussa Diaby, ma solo se cambieranno i costi dell'eventuale operazione. Ne ha parlato Fabrizio Romano

Marco Macca
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L'Inter resta interessata a Moussa Diaby, ma solo se cambieranno i costi dell'eventuale operazione. Ne ha parlato Fabrizio Romano su YouTube. Ecco le parole del giornalista:

Diaby
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"Diaby? In questo momento l'Al Ittihad vuole riflettere sulla sua situazione. Il Bayer Leverkusen è pronto a comprarlo a titolo definitivo con una cifra importante ed è pronto a cambiare modulo per lui. Il giocatore è già stato lì, conosce l'ambiente. Il club tedesco vorrebbe partire con il 4-3-3 e fargli fare l'ala destra nell'uno contro uno, mentre l'Inter gioca 3-5-2 ed è un fattore da tenere in considerazione. Il Bayer Leverkusen gli darebbe anche un ingaggio maggiore".

Diaby

Inter Pavard
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"In più, c'è da considerare il fattore contropartite. L'Inter ha mandato un messaggio chiaro: l'operazione si fa solo se si abbassano i costi. O Diaby fa un passo indietro, oppure si inseriscono dei giocatori come Asllani o Pavard, che resta totalmente in uscita e da questo punto di vista l'Inter vorrebbe procedere quanto prima. E' stato offerto all'Al Ittihad e ad altre squadre, vedremo. Non c'è nulla di imminente".

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