Aggiornamenti importanti da Sky Sport sul mercato dell'Inter e in particolare sul ruolo di esterno destro: Moussa Diaby in cima alla lista.
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Aggiornamenti importanti da Sky Sport sul mercato dell'Inter e in particolare sul ruolo di esterno destro. Rimane in cima alla lista dei desideri il nome di Moussa Diaby in queste ore, ma occhio al piano B.
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Queste le parole dallo studio: "Diaby? L’Inter ha ripreso i contatti nei giorni scorsi dopo la trattativa di gennaio. Lui vorrebbe andare via e gradisce molto la destinazione Inter, il club nerazzurro vorrebbe includere o Asllani o Pavard.
Nico Gonzalez era già stato sondato un anno fa prima dell’Atletico Madrid. L’Inter è tornata a valutare l’argentino, al via i primi contatti con l’entourage".
(Fonte: SS24)
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