Primo passaggio favorevole per Rosario Abisso davanti al Tribunale Federale Nazionale. La Sezione Disciplinare, con ordinanza depositata il 4 agosto 2026, ha infatti sospeso l’efficacia del provvedimento con cui l’arbitro era stato dismesso dal ruolo di arbitro effettivo a disposizione della CAN per la stagione sportiva 2026/2027.

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Non si tratta ancora di una decisione definitiva sul merito del ricorso, ma di un provvedimento cautelare. Il TFN lo chiarisce subito nel testo dell’ordinanza, spiegando di essere intervenuto “non definitivamente pronunciando, impregiudicata ogni valutazione sul rito e sul merito del ricorso”.

Il ricorso era stato presentato da Rosario Abisso contro l’Associazione Italiana Arbitri e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, oltre che nei confronti di Mario Peri e Paride Tremolada. Al centro c’è il provvedimento di dismissione dalla CAN, contestato dall’arbitro.

Il Tribunale, dopo l’udienza del 4 agosto, ha ritenuto presenti i presupposti per accogliere almeno in parte la richiesta cautelare. Nel dispositivo si legge infatti che il TFN, “ritenuti sussistenti i presupposti per l’accoglimento parziale della domanda cautelare”, dispone la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

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La parte più importante riguarda gli effetti immediati della decisione. Il Tribunale ha disposto, “per l’effetto, l’ammissione del medesimo in sovrannumero al raduno precampionato degli arbitri della CAN”, raduno in programma a partire dal 6 agosto 2026.

In pratica, Abisso potrà partecipare al raduno, anche se in sovrannumero, in attesa che il caso venga discusso nel merito. È un passaggio importante, perché evita che la dismissione produca subito tutti i suoi effetti prima della decisione definitiva.

Il TFN ha inoltre fissato il prossimo appuntamento. L’ordinanza vale anche come avviso di fissazione dell’udienza di merito, che si terrà il 3 settembre 2026 alle ore 10, in videoconferenza.

Il Tribunale ha anche disposto che la segreteria dell’AIA notifichi il ricorso e l’ordinanza a tutti i controinteressati, cioè agli arbitri presenti nella graduatoria finale di merito della CAN al 30 giugno 2026.

La partita, quindi, resta aperta. Per ora Abisso ottiene la sospensione della dismissione e la possibilità di prendere parte al raduno precampionato. La decisione vera, quella sul merito del ricorso, arriverà soltanto a settembre.