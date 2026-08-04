GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

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Tra Inter e Milan non può mai essere davvero solo un'amichevole, anche se si tratta di calcio d'agosto. E così, Cristian Chivu e i suoi ragazzi si preparano al meglio per il test contro i rossoneri di domani a Perth.

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In campo, al netto degli indisponibili causa vacanze, la formazione migliore. In attacco, possibile coppia Esposito-Bonny. Ecco le probabili formazioni, secondo Sport Mediaset:

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INTER (3-5-2): J.Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Esposito, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku; Camarda. Allenatore: Ruben Amorim.

(Fonte: Sport Mediaset)