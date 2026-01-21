Ieri Sky Sport ha fatto il nome di Emiliano Dibu Martinez per la porta dell'Inter. I nerazzurri, infatti, saluteranno Yann Sommer a fine stagione e si stanno muovendo per trovare il sostituto dell'estremo difensore svizzero.

Tra i nomi fatti c'è anche quello dell'argentino, attualmente in forza all'Aston Villa. Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale Youtube, ha spiegato la situazione: "Dibu Martinez? L'Inter prenderà un nuovo portiere, finirà l'era Sommer. L'Inter ha fatto diversi sondaggi negli ultimi mesi, ha avuto contatti per Vicario, ha studiato i vari Atubolu, Caprile con degli emissari. Il nome di Martinez non mi risulta avviato, avanzato, concreto.

L'Inter si è informata su vari portieri, ha avuto contatti per capire la situazione di diversi portieri e Martinez è stato vicino a lasciare l'Aston Villa l'anno scorso, con lo United che lo voleva. Può lasciare l'Aston Villa in estate, oggi non è un discorso avviato e avanzato. Non è un discorso di pochi giorni, ci vorrà tempo per capire la scelta che farà l'Inter per il suo nuovo portiere"