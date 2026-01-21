Romano: “Jakirovic-Inter, c’è il giorno. Beffate Ajax e Salisburgo grazie ad Ausilio che…”

"Vi confermo che l'operazione Jakirovic dalla Dinamo Zagabria è fatta, chiusa. Non c'erano offerte da accettare, non c'erano ritardi o problemi. Operazione chiusa lunedì alle 20.30 quando la Dinamo ha accettato l'offerta dell'Inter, operazione chiusa, scambio di documenti. L'Inter pagherà 2,5 mln di euro più 2 mln di bonus e una percentuale sulla rivendita che non sarà del 15% ma più bassa, questo è l'accordo tra Inter e Dinamo Zagabria.