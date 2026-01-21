FC Inter 1908
Romano: “Jakirovic-Inter, c’è il giorno. Beffate Ajax e Salisburgo grazie ad Ausilio che…”

Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano su Jakirovic: il difensore classe 2008 si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter
Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha parlato dell'operazione Jakirovic-Inter con la Dinamo Zagabria:

"Vi confermo che l'operazione Jakirovic dalla Dinamo Zagabria è fatta, chiusa. Non c'erano offerte da accettare, non c'erano ritardi o problemi. Operazione chiusa lunedì alle 20.30 quando la Dinamo ha accettato l'offerta dell'Inter, operazione chiusa, scambio di documenti. L'Inter pagherà 2,5 mln di euro più 2 mln di bonus e una percentuale sulla rivendita che non sarà del 15% ma più bassa, questo è l'accordo tra Inter e Dinamo Zagabria.

Sono stati molto importanti i rapporti tra l'agente del giocatore e Piero Ausilio per avere l'ok e anticipare il Salisburgo, l'Ajax e le altre squadre interessate. Jakirovic potrà viaggiare già questa settimana, potrebbe essere venerdì il giorno di Jakirovic all'Inter. Inizialmente nell'Under 23, poi eventualmente con un futuro in prima squadra. Operazione chiusa, gli agenti sono già in Italia"

 

 

