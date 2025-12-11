Del futuro di Dumfries e della scelta di cambiare agente da parte dell'esterno dell'Inter (anticipata ieri da Fcinter1908) ha parlato il giornalista Fabrizio Romano
Romano: “Dumfries cambia agente, campanello d’allarme per l’Inter: cosa può succedere”
"Cosa fa Denzel Dumfries, terzino dell'Inter, ancora infortunato in questo momento? Firma con un nuovo agente. Dopo esser stato con Mendes per l'ultimo anno, Denzel Dumfries, che mantiene una clausola rescissoria per la prossima estate, come vedeva l'estate scorsa in cui non si è mai realizzata un'operazione, firma con un nuovo agente, è Ali Barat, uno degli agenti più importanti sul panorama internazionale.
Insomma, Dumfries prende una decisione importante, che può iniziare a rappresentare un campanello per quanto riguarda il suo futuro, per iniziare a guardare al 2026 come l'anno in cui Dumfries potrà eventualmente separarsi dall'Inter".
