Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il mercato dell'Inter sta esplodendo all'improvviso. In queste ore, tra entrate e uscite, i nerazzurri sono sicuramente attivissimi, con tanti nomi caldi sul tavolo. Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fatto il punto della situazione:

Getty Images

"Tra Inter e Lazio la trattativa è avviata per Frattesi. C'è una base di intendimento sulla formula, visto che si parla di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. C'è anche l'ok del calciatore, che apre alla possibilità nel suo primissimo club e nella sua città. Gattuso lo sta chiamando ripetutamente perché vuole metterlo al centro del progetto. Manca l'accordo sui numeri tra club. Non si chiuderà stanotte, siamo in una fase in cui bisogna incastrare i pezzi dell'operazione. C'è comunque ottimismo".

"Curtis Jones dà priorità all'Inter e i nerazzurri sono focalizzati su di lui. A giugno e luglio non c'era margine, ora stiamo arrivando nelle ultime fasi del mercato estivo e bisogna fare delle scelte. Curtis Jones non ha aperto ad altre soluzioni, ci sono stati due club non di primissima fascia di Premier che lo hanno cercato, ma lui ha dato la priorità all'Inter. Da parte sua c'è massima disponibilità. Bisogna trovare la quadra col Liverpool. Dovesse andare via Frattesi, si farà un altro tentativo".

"L'Inter è tornata con forza su Spence e anche in serata ha avuto dei contatti col Tottenham. I nerazzurri non hanno trovato un muro: il Tottenham è sceso dalle sue precedenti richieste. L'Inter spera di rientrare nei 30 milioni, il Tottenham vorrebbe qualcosa in più, ma l'Inter ci crede. Ci saranno altri contatti per avvicinarsi. Non è ancora fatta, ma l'Inter si è rimessa in pista e ci sta riprovando. Il benestare del giocatore è importante nella vicenda Luis Henrique-Roma. I club sono in trattativa avanzata, ma il vero punto è il sì del calciatore. A oggi Luis Henrique non ha detto sì alla Roma e non ha un accordo economico con i giallorossi. Ci sono situazioni da risolvere".