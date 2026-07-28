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Nell'ultimo video postato sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano fa il punto sul mercato dell'Inter. Il giornalista analizza le parole di Beppe Riso per parlare del futuro di Davide Frattesi. "Sicuramente intorno a Frattesi ci saranno dei movimenti, è un giocatore che l'Inter considera in uscita. La Juve ci ha fatto dei pensieri all'inizio del mercato ma solo in caso di uscite, oggi è solo uno scenario, mentre dall'estero possono esserci delle possibilità".

"È una situazione simile a quella di Pavard per cui l'Inter aspetta l'offerta giusta per poi valutare l'uscita. Intanto l'Inter sta organizzando le visite mediche per Stones, è in contatto con gli agenti per fissarle, c'è stato tutto lo scambio di documenti. In arrivo a Milano in settimana per le visite mediche e firme. Su Romero ci tengo a dire che non ha un accordo col Barcellona, può essere un'opzione se va via un difensore. Resta una pista aperta da tenere in considerazione, ma ovviamente dipenderà dai costi definitivi. Dire che Romero non va all'Inter perché ha un accordo col Barcellona, non mi risulta".