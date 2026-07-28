"Cristian Chivu in Germania chiedeva conferme ma anche nuove idee. Così l’allenatore nel primo ritiro estivo ha dato a tutti una chance e poi tirerà le somme, aspettando le novità dal calciomercato sia in entrata sia in uscita". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito allo stato dell'arte della preparazione dell'Inter in vista della prossima stagione.

L'amichevole con il Karlsruher ha dato indicazioni tutto sommato positive a Chivu, specialmente perché si trattava della prima amichevole. Ovviamente la nota più lieta è Diouf, autore di una doppietta ma non è l'unico giocatore ad aver impressionato.

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"La sorpresa? Diouf si è preso la scena, l’esperimento mancino a destra diventato sicurezza, ma occhio anche al giovane Stankovic. Serio e a totale disposizione dell’allenatore: è tornato all’Inter per restarci. Ha preso in mano la regia e se il club ha trovato in casa l’erede di Calhanoglu è una vittoria ancora più maiuscola", commenta La Gazzetta dello Sport.