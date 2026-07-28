Manca ancora l'ufficialità in attesa delle visite mediche, ma l'Inter ha piazzato il primo e importante colpo in difesa. I nerazzurri nella giornata di ieri hanno accelerato e trovato l'accordo con John Stones. Il difensore inglese, che era svincolato, firmerà un biennale da 4 milioni di euro a stagione che al lordo andrebbero a pesare per 7,4 milioni di euro sulle casse nerazzurre.

"Nonostante Stones sia arrivato a parametro zero in quanto svincolato al termine del suo contratto, l’Inter dovrebbe comunque riconoscere un compenso agli agenti del calciatore che, secondo quanto appreso, dovrebbe essere pari a 3 milioni di euro. L’onorario a favore dell’entourage di Stones verrà capitalizzato, alla stregua degli importi che vengono riconosciuti al club cedente per il cartellino dei calciatori, e verrà di conseguenza ammortizzato nel corso della durata del contratto, producendo un aggravio di costi annuale pari a 1,5 milioni di euro a stagione", sottolinea Calcio e Finanza.

"In conclusione, l’impatto a bilancio dell’operazione Stones, se saranno confermate le cifre emerse, dovrebbe essere pari a 8,9 milioni di euro a stagione, dati dalla somma dello stipendio lordo pari a 7,4 milioni di euro e dell’ammortamento delle fee versate agli agenti pari a 1,5 milioni di euro. Il peso annuale sui conti è superiore sia rispetto a quello di Stefan de Vrij, che gravava per 7 milioni di euro in virtù di uno stipendio netto pari a 3,8 milioni a stagione, che a quello di Francesco Acerbi, che invece si attestava a 3,8 milioni di costo annuo dati da un salario netto di 1,5 milioni di euro (2,8 al lordo) e da un ammortamento di poco superiore al milione di euro".

(Calcio e Finanza)