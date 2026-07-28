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Intercettato dall'inviato di FcInter1908, Beppe Riso, noto agente, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi e non solo: "Io devo ancora incontrare l'Inter, appena li incontro si saprà: è una situazione in divenire, ha delle situazioni ma prima devo parlarne con loro. La Juve? Non parlo di queste cose prima di parlare con l'Inter: non mi sembra giusto. Poi ragioneremo sul futuro: fa gol pesanti e ha il cuore grande, parlerò con l'Inter e poi ci ragioniamo.

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Carlos Augusto? Si parlerà con loro anche del rinnovo sicuramente, a breve. Camarda e Comotto fanno parte di un nuovo Milan, sicuramente saranno il futuro: sono molto contento e sono contenti loro. Cristante è il capitano della Roma, entrerà nella storia.

Mancini io volevo portarlo via con offerte anche più importanti (ride, ndr): ma lui ha voluto a tutti i costi rimanere a Roma. Gasperini e D'Amico sono stati più bravi di me a convincerlo, io l'avrei venduto ma lui ha rifiutato tutto per la Roma. E' un gesto che fa per la Roma: gli ho detto che è un pazzo, sono contento perché è felice. Poteva guadagnare di più ma è felice".