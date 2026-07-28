Alfio Musmarra, intervenuto su Youtube, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter sottolineando anche come siano necessarie delle uscite, specialmente a centrocampo:

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"Intanto bisogna fare un po' di mercato in uscita, ad oggi a metà campo sono in 11, il mister ne vuole 7 e capite bene che ci sono un po' di esuberi che bisogna piazzare in un modo o nell'altro.

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Poi in base anche alle condizioni in cui verranno queste uscite, si potranno fare valutazioni sul centrale da prendere ma l'Inter ha la priorità di prendere un esterno a destra. Tolto Perisic, penso che Ndoye, Norton-Cuffy, le idee possono essere queste salvo che ci sia un nome che ignoriamo tutti quanti"