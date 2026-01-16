Hakan Calhanoglu è incedibile per l'Inter, almeno a gennaio. Lo riporta Fabrizio Romano, che fa il punto sul futuro del centrocampista turco dopo le voci di una possibile offerta del Galatasaray per lui : "Si è detto in Turchia che il Gala ha fatto un'offerta all'Inter per riportarlo in Turchia.

Quello che posso dirvi è che Calhanoglu a gennaio è assolutamente intoccabile e incedibile. Il discorso Galatasaray per Calhanoglu a gennaio non risulta come una possibilità seria: ad oggi non c'è niente. Per il futuro vedremo, dipenderà cosa succederà nei dialoghi per il rinnovo di contratto: se procede e trovare un accordo o arrivare ad una separazione nei prossimi mesi.