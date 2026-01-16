Hakan Calhanoglu è incedibile per l'Inter, almeno a gennaio. Lo riporta Fabrizio Romano, che fa il punto sul futuro del centrocampista turco dopo le voci di una possibile offerta del Galatasaray per lui: "Si è detto in Turchia che il Gala ha fatto un'offerta all'Inter per riportarlo in Turchia.
Romano: “Offerta Gala per Calhanoglu? Posso dirvi che su di lui l’Inter fa sapere che…”
Lo riporta Fabrizio Romano, che fa il punto sul futuro del centrocampista turco dopo le voci di una possibile offerta del Galatasaray per lui
Quello che posso dirvi è che Calhanoglu a gennaio è assolutamente intoccabile e incedibile. Il discorso Galatasaray per Calhanoglu a gennaio non risulta come una possibilità seria: ad oggi non c'è niente. Per il futuro vedremo, dipenderà cosa succederà nei dialoghi per il rinnovo di contratto: se procede e trovare un accordo o arrivare ad una separazione nei prossimi mesi.
Ma è un discorso che verrà affrontato durante l'anno: per ora il messaggio dall'Inter è di un Calhanoglu considerato pedina fondamentale".
