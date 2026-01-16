FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Offerta Gala per Calhanoglu? Posso dirvi che su di lui l’Inter fa sapere che…”

calciomercato

Romano: “Offerta Gala per Calhanoglu? Posso dirvi che su di lui l’Inter fa sapere che…”

Romano: “Offerta Gala per Calhanoglu? Posso dirvi che su di lui l’Inter fa sapere che…” - immagine 1
Lo riporta Fabrizio Romano, che fa il punto sul futuro del centrocampista turco dopo le voci di una possibile offerta del Galatasaray per lui
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Hakan Calhanoglu è incedibile per l'Inter, almeno a gennaio. Lo riporta Fabrizio Romano, che fa il punto sul futuro del centrocampista turco dopo le voci di una possibile offerta del Galatasaray per lui: "Si è detto in Turchia che il Gala ha fatto un'offerta all'Inter per riportarlo in Turchia.

Inter Calhanoglu
Getty Images

Quello che posso dirvi è che Calhanoglu a gennaio è assolutamente intoccabile e incedibile. Il discorso Galatasaray per Calhanoglu a gennaio non risulta come una possibilità seria: ad oggi non c'è niente. Per il futuro vedremo, dipenderà cosa succederà nei dialoghi per il rinnovo di contratto: se procede e trovare un accordo o arrivare ad una separazione nei prossimi mesi.

Romano: “Offerta Gala per Calhanoglu? Posso dirvi che su di lui l’Inter fa sapere che…”- immagine 3
Getty Images

Ma è un discorso che verrà affrontato durante l'anno: per ora il messaggio dall'Inter è di un Calhanoglu considerato pedina fondamentale".

Leggi anche
Galatasaray a Milano, ma nessun incontro previsto con l’Inter per Calhanoglu
Inter, Oaktree vuole il grande colpo di mercato! Lookman o Koné? No, di più: si ragiona su…

© RIPRODUZIONE RISERVATA