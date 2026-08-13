Negli ultimi giorni dalla Spagna è sono rimbalzate alcune voci di un possibile interesse del Barcellona nei confronti del capitano dell'Inter Lautaro Martinez

Marco Astori
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VIDEO / Inter, Lautaro, Thuram e Stones al lavoro: primo allenamento ad Appiano

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Negli ultimi giorni dalla Spagna è sono rimbalzate alcune voci di un possibile interesse del Barcellona nei confronti del capitano dell'Inter Lautaro Martinez.

Lautaro
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Nulla di concreto però secondo Fabrizio Romano: "Ho avuto conferme oggi: nessun movimento concreto per Lautaro Martinez al Barcellona.

FC Internazionale Training Session
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Ci sono stati molti rumors nelle ultime ore ma l'Inter è convinta che il giocatore resterà: è il capitano e l'Inter non è per nulla in panico. E lato Barcellona non arrivano conferme in merito a qualcosa di concreto".

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