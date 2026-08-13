Il centrocampista dell'Inter è pronto a passare alla Lazio. Mancano solo gli ultimi dettagli da definire
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Secondo Fabrizio Romano, l'affare Frattesi è vicino alla conclusione con il passaggio del centrocampista dell'Inter alla Lazio. Questo l'ultimo aggiornamento dato dall'esperto di mercato su Whatsapp:
"Lazio al lavoro in questi minuti per definire gli ultimi dettagli del colpo Davide Frattesi. Documenti ancora da scambiare con parte finale dell’operazione ormai in chiusura da ieri sera: l’Inter avrà il 50% sulla rivendita che ha chiesto".
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