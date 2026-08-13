Il centrocampista dell'Inter è pronto a passare alla Lazio. Mancano solo gli ultimi dettagli da definire

Andrea Della Sala
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Secondo Fabrizio Romano, l'affare Frattesi è vicino alla conclusione con il passaggio del centrocampista dell'Inter alla Lazio. Questo l'ultimo aggiornamento dato dall'esperto di mercato su Whatsapp:

Frattesi
Getty Images

"Lazio al lavoro in questi minuti per definire gli ultimi dettagli del colpo Davide Frattesi. Documenti ancora da scambiare con parte finale dell’operazione ormai in chiusura da ieri sera: l’Inter avrà il 50% sulla rivendita che ha chiesto".

Frattesi

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