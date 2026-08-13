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Prosegue la trattativa tra l'Inter e la Roma per la cessione di Luis Henrique: il club giallorosso sta cercando un esterno e ci sta provando per il brasiliano dell'Inter e per Destiny Udogie del Tottenham.

Getty Images

Come spiega il Corriere dello Sport, "in entrambi i casi i venditori chiedono 30 milioni, sull’esterno nerazzurro però si è trovata un’intesa attorno ai 28. Anche qui, i discorsi sull’accordo sono proseguiti per inquadrare la formula: la Roma non vorrebbe spendere subito questa cifra, bensì tra un anno e all’Inter, se le condizioni dell’acquisto non fossero così impossibili, potrebbe anche andar bene.

Ma, come detto, il calciatore non ha ancora espresso gradimento alla destinazione. A differenza di Udogie, che ha detto subito un convinto sì".