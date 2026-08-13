L'esterno brasiliano dell'Inter avrebbe aperto al trasferimento alla Roma. I due club trattano la cessione
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Secondo quanto riportato da Sportmediaset, oltre a Frattesi l'Inter potrebbe presto chiudere un altro affare in uscita: Luis Henrique alla Roma.
Queste le ultime novità sulla trattativa: Inter, Luis Henrique ha dato la sua apertura al trasferimento alla Roma. Dialogo aperto tra tutte le parti coinvolte per trovare la quadra. Si può chiudere a 25M tra prestito e obbligo.
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