L'esterno brasiliano dell'Inter avrebbe aperto al trasferimento alla Roma. I due club trattano la cessione

Andrea Della Sala
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Secondo quanto riportato da Sportmediaset, oltre a Frattesi l'Inter potrebbe presto chiudere un altro affare in uscita: Luis Henrique alla Roma.

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Queste le ultime novità sulla trattativa: Inter, Luis Henrique ha dato la sua apertura al trasferimento alla Roma. Dialogo aperto tra tutte le parti coinvolte per trovare la quadra. Si può chiudere a 25M tra prestito e obbligo.

Luis Henrique

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