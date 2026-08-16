VIDEO / Inter, a che punto siamo con Curtis Jones? Ecco perché può liberare anche Luis Henrique

Tra poco meno di un'ora il Como affronterà il Liverpool. Quella tra le due squadre sarà una doppia sfida che si svilupperà nella giornata di oggi: la prima gara è in programma alle 12:30, mentre la seconda alle 19. La notizia è che in vista del primo confronto tra le due squadre, nel Liverpool a far rumore è l'assenza di Curtis Jones.

Il centrocampista, che aveva già saltato l'amichevole contro il Monaco per un problema all'anca, non sarà nemmeno in panchina. La domanda è se il giocatore è rimasto fuori per problemi fisici o se dietro c'è il mercato. Infatti l'Inter è sempre sull'inglese, esplicita richiesta di Cristian Chivu.