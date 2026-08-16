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«Sul fondo delle iscrizioni permangono ipotesi, talvolta suggestioni, che, prive di base probatoria, non hanno consentito neppure di elaborare compiute incolpazioni preliminari» e di «svolgere utilmente investigazioni di ogni genere». Sono parole contenute nel decreto con cui la Procura di Milano ha archiviato la posizione dell’Inter, indagata ai sensi della legge sulla responsabilità degli enti nell’ambito della cosiddetta Arbitropoli.

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E non esiste nemmeno qualsiasi presunta accusa fondata nei confronti dell'Inter, come conferma sul suo profilo X il giornalista Giulio Mola.

"Il Procuratore Federale Chine' analizzando gli atti dell'inchiesta arbitropoli ha ritenuto "inopportune" solo le esternazioni colorite e da tifoso di Butti (ex tm Inter ed oggi in Lega Calcio). Ha pure sentito numerosi arbitri: nessuno ha riferito di pressioni ricevute dall'Inter", ha scritto.