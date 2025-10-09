E' Dayot Upamecano uno dei nomi che l'Inter sogna per la prossima stagione nell'ottica di una rivoluzione in difesa: il francese ha il suo attuale contratto col Bayern Monaco in scadenza a giugno, ma non è ancora esclusa l'ipotesi rinnovo.

Fa il punto della situazione Fabrizio Romano su YouTube: "Sarà dura per le italiane arrivarci: è stata un'idea dell'Inter ad agosto, ma non c'è mai stata possibilità nel mercato estivo. All'Inter piacerebbe in ottica 2026 a zero: ma a chi non piacerebbe?

Il Bayern insiste per rinnovare, gli ha già fatto una proposta di rinnovo e la migliorerà nelle prossime settimane: non dovesse firmare io credo che arriveranno club molto importanti dall'estero. Andare a prenderlo per le italiane è molto dura: piace all'Inter sicuramente ma è presto per vederlo un obiettivo concreto e vicino".