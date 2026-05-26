"Beh, nel calcio è difficile dire qualcosa con certezza. Però in questo caso mi sento di dire che sarà così: ha un contratto per un altro anno, ha fatto una stagione importante. Certo, l'Al-Hilal è il Real Madrid d'Asia e il secondo posto non basta, però ha vinto la King's Cup, che è molto importante, perché è l'unica partecipazione del principe a una partita di calcio. È l'unica squadra al mondo a rimanere imbattuta, ha comunque fatto nove punti in più rispetto all'anno scorso e nessuno aveva mai vinto con così tanti punti: complimenti all'Al-Nassr. L'unica è l'uscita dalla Champions asiatica, però Simone ha affrontato anche tanti infortuni e il mercato non è facile da fare in Arabia. Questo è stato un nuovo anno, doveva adattarsi a una nuova cultura e a un nuovo modo di lavorare".