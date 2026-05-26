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Pastorello: “Rinnovo de Vrij? Aspetteremo l’Inter con rispetto. Acerbi? Ancora tantissimo da dare”
Federico Pastorello, in occasione della festa per i 30 anni della sua agenzia di procura, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "De Vrij? C'è qualche discorso aperto, è vero che dopo 13 anni di Italia avrebbe piacere di fare un'esperienza diversa, fuori dal nostro Paese. Poi l'Inter è la squadra del suo cuore, otto anni sono tanti: nei momenti in cui dovessero essere fatti dei passi avanti, li aspetteremo con grande rispetto. L'Inter è la sua squadra, insieme al Feyenoord".
Acerbi può andare da Inzaghi?
"Nonostante l'età, ha ancora tantissimo da dare. Sicuramente lo vedremo sui campi di gioco per i prossimi due anni, Simone è un suo grande estimatore e tutto può essere. Lui ha l'idea di continuare in Italia e lo vedo molto motivato. Non avrà problemi a trovare una soluzione".
Ma Inzaghi resterà sicuramente all'Al-Hilal?
"Beh, nel calcio è difficile dire qualcosa con certezza. Però in questo caso mi sento di dire che sarà così: ha un contratto per un altro anno, ha fatto una stagione importante. Certo, l'Al-Hilal è il Real Madrid d'Asia e il secondo posto non basta, però ha vinto la King's Cup, che è molto importante, perché è l'unica partecipazione del principe a una partita di calcio. È l'unica squadra al mondo a rimanere imbattuta, ha comunque fatto nove punti in più rispetto all'anno scorso e nessuno aveva mai vinto con così tanti punti: complimenti all'Al-Nassr. L'unica è l'uscita dalla Champions asiatica, però Simone ha affrontato anche tanti infortuni e il mercato non è facile da fare in Arabia. Questo è stato un nuovo anno, doveva adattarsi a una nuova cultura e a un nuovo modo di lavorare".
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