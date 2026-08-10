GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

Come svelato da FcInter1908.it, l'Inter non ha abbandonato la pista che porta a Moussa Diaby.

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I nerazzurri, dopo una prima offerta rifiutata, sono pronti a tornare alla carica per l'esterno su cui c'è anche il Bayer Leverkusen. Fabrizio Romano dà gli ultimi aggiornamenti su Diaby e svela che per i nerazzurri potrebbe tornare di moda un altro nome.

"Su Diaby si aspetta di capire cosa accadrà col Bayer Leverkusen. L'Inter crede che il club tedesco al momento abbia un vantaggio perché ha una base di intesa economica con il giocatore. Con l'Al-Ittihad manca un accordo definitivo, ma sta manifestando la possibilità di pagare di più il cartellino rispetto all'Inter che voleva inserire Asllani nell'operazione".

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"Servirebbe un sorpasso per riuscire a prendere Diaby, avanti al momento c'è il Leverkusen. Per l'esterno terrei un nome, ovvero quello di Spence. A livello di preferenza, se non dovesse arrivare Romero e al momento sembra chiaro visto che si è defilata, l'investimento dell'Inter potrebbe essere destinato sull'esterno. Il nome di Spence, dovesse cambiare le condizioni economiche, non escluderei un ritorno dell'Inter su Spence".

(YouTube Fabrizio Romano)