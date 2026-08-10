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Non solo l'esterno destro che è una necessità prioritaria per l'Inter. Il club nerazzurro continua a inseguire un altro giocatore che per Chivu può far fare un salto di qualità alla squadra.

"Un altro pallino dell’Inter è Curtis Jones. Ieri la sua assenza nell’amichevole col Monaco non è passata inosservata. Forfeit per un problema all’anca col quale combatteva da sabato: questa la spiegazione di Iraola. Ma vai a spiegarlo ai tifosi del Liverpool che in realtà ci hanno visto l’anticamera di un addio. L’Inter osserva, o meglio continua a farlo. Perché Jones è ancora il preferito per il centrocampo di Chivu. Per caratteristiche e duttilità. Profilo pronto, giovane ma non un ragazzino, con esperienza europea e 7 trofei in bacheca. Il suo contratto scade nel 2027 ma i Reds sembrano non curarsene. Non c’è aria di rinnovo né di ridimensionamento della richiesta economica. Il Liverpool 40 milioni chiede e quelli vuole", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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"La partita col Monaco sarà stata pure un’amichevole ma ha ribadito che questo Liverpool può fare a meno di lui. L’incastro tuttavia non è semplice, all’Inter il problema ora è numerico. Il centrocampo è il reparto più popoloso e quello su cui il mercato può piombare da un momento all’altro perché c’è in vetrina Stankovic (e occhio alle maxi offerte) e due esuberi come Frattesi e Asllani", spiega il quotidiano.