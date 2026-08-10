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L'esterno dell'Al Ittihad, Moussa Diaby, continua a essere la priorità per la fascia destra dell'Inter. Si cerca un accordo con il club arabo. Su Diaby c'è anche il Bayer Leverkusen, ma il giocatore non ha detto sì al club tedesco

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"L’Inter, che ha rinnovato il contratto del giovane Leonardo Bovio, continua a lavorare per il laterale destro e prepara un rilancio per Moussa Diaby, campione con la Francia in Nations League nel 2021 e oggi all’Al-Ittihad. I nerazzurri avevano messo sul piatto 20 milioni più il cartellino di Asllani, offerta però respinta dagli arabi. Tuttavia Diaby, il cui ingaggio non rappresenterebbe un problema (guadagnerebbe sui 6 milioni di euro), non ha ancora trovato un accordo con il Bayer Leverkusen, che nel frattempo si era inserito, e l’Inter è fiduciosa", sottolinea il Corriere della Sera.