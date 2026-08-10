"Chivu sta facendo alla lettera il suo dovere. L’Inter ha faticato tanto agli ordini del suo allenatore e dello staff tecnico nelle ultime tre settimane per un rifornimento adeguato di carburante in vista della stagione che sta per cominciare. L’allenatore nerazzurro, però, non si è fermato al lavoro sul campo, svolto finora in maniera egregia, al di là dei risultati delle varie amichevoli tra la Germania, la Cina e l’Australia". Così il Corriere dello Sport parla del lavoro del mister in questa estate tra preparazioni, amichevoli e mercato.

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Il quotidiano si riferisce ad un altro aspetto in particolare, che va al di là del lavoro sul campo di mister Chivu: "Importante finora è anche il suo contributo a livello mediatico, in una finestra di mercato che per l’Inter ha riservato nei primi due mesi diversi imprevisti e di varia natura. La base è forte, ma va ancora consolidata. Almeno attraverso l’inserimento di un giocatore a destra, considerando l’addio ormai consumatosi diverse settimane fa di Dumfries".

La priorità resta la fascia destra. "Il lavoro su Diouf dà soddisfazioni, ma non ha cambiato i piani del club: è in quella zona che c’è intenzione di intervenire, con Luis Henrique pronto a traslocare definitivamente a sinistra, dove ha già dato impressione di poter alzare il rendimento", spiega ancora il quotidiano sportivo.

(Fonte: CdS)