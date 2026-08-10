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Il mercato dell'Inter potrebbe presto entrare nel vivo, soprattutto per quanto riguarda il discorso esterno destro. Diouf sta convincendo, ma Chivu e la dirigenza sono d'accordo che serve un inserimento per quella posizione.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, "Tre settimane alla fine del mercato ma per l’Inter lo sprint è dietro l’angolo. I nerazzurri mettono la freccia a destra, la fascia che sembra maledetta dall’addio di Denzel Dumfries, la porzione di campo ancora senza un titolare e che ha visto saltare due colpi nel giro di un mese sotto gli occhi incolpevoli, in entrambe le situazioni, della stessa Inter. Ora per il club la priorità è l’esterno. In cima alla lista al momento c’è sempre quel Moussa Diaby che lo scorso gennaio il club aveva soltanto sfiorato e per il quale adesso sta preparando una nuova offerta. La prima proposta all’Al-Ittihad era sui 20 milioni più il cartellino di un esubero come Kristjan Asllani. Ma questa si è “scontrata” un po’ con le resistenze della società di Gedda, non particolarmente scaldata dalla contropartita, un po’ con la concorrenza del Bayer Leverkusen, pronto a offrire soltanto cash".

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NUOVA OFFERTA COME ANTICIPATO DA FCINTER1908

"Il francese, meteora anni fa in Serie A con la maglia del Crotone, tuttavia non ha mai detto sì ai tedeschi — coi quali aveva già giocato tra il 2019 e il 2023, prima di volare all’Aston Villa. Ed è proprio in questo temporeggiare dell’ala 27enne che l’Inter potrà inserirsi provando di nuovo a convincere quell’osso duro dell’Al-Ittihad. Da qui a Ferragosto, i prossimi potranno essere giorni decisivi, giorni in cui il club potrà fare un rilancio, una nuova offerta per ripresentarsi ai sauditi stavolta con tutta l’intenzione di regalare a Cristian Chivu l’esterno che vuole e che aspetta da tempo".

"Durante tutto il pre campionato, lì a destra si sono alternati Luis Henrique e soprattutto Andy Diouf. Quest’ultimo si è anche tolto lo sfizio di segnare diverse reti da lì (l’ultima contro la Juve nell’ultimo test a Perth). Una posizione che, in più occasioni, lo stesso Diouf ha ribadito non essere il suo ruolo naturale. Lui lo ripete, il suo allenatore lo sa bene. E sa anche che la sua squadra sul mercato è ancora da sistemare, soprattutto in quella casella. L’esperimento riuscito del francesino lì a destra — che avremo modo di vedere e rivedere — ha tamponato quella voragine che potrà essere definitivamente colmata soltanto grazie al calciomercato. Chivu aspetta. I tifosi anche", spiega Gazzetta.