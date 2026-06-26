Poche settimane fa metteva il suo nome sul tabellino di una partita di Serie A per la prima volta con un assist perfetto per Diouf, oggi attende ancora di conoscere il suo futuro. Parliamo di Luka Topalovic , centrocampista dell'Inter finito nel mirino di numerosissime squadre, italiane ed estere. La dirigenza nerazzurra e l'entourage dello sloveno sono al lavoro da tempo per trovare la soluzione migliore per la crescita del gioiellino classe 2006 e, anche se l'ipotesi del prestito rimane la più probabile, non si possono escludere altri scenari.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Svariate società hanno bussato alla porta dell'Inter per strapparlo al club del presidente Beppe Marotta, almeno in prestito. Così Topalovic è rientrato nei discorsi con il Pisa (insieme a Cocchi) dopo il mancato riscatto di Ebenezer Akinsanmiro, ma è anche entrato nel mirino della Juve Stabia ed è monitorato dal Padova. Il 20enne ha giocato in C con l'Under 23 nerazzurra ma il salto di categoria verso (almeno) la B sembra essere pronto".

Chivu e l'esempio Stankovic

"A metà luglio comunque, salvo sorprese, Topalovic farà parte della spedizione nerazzurra che trascorrerà dieci giorni di ritiro in Germania. Lì Chivu avrà modo di rivederlo in azione e di parlarci di nuovo, come accaduto tante volte nella passata stagione, anche dopo quel famoso Bologna-Inter. Allora c'era un clima da ultimo giorno di scuola, tra tre settimane si ricomincerà a fare sul serio e il mercato potrà cambiare l'estate del giovane sloveno. Un po' come potrà succedere ad Aleksandar Stankovic, il primo dei baby (o ex tali) Inter col futuro da definire. Elementi che sono diventati risorse in tutti i sensi, sia nell'ottica di poter restare a Milano e contribuire alla causa nerazzurra, sia in quella di lasciare il club e diventare golose plusvalenze".