Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, è il protagonista di "La trama del gol", approfondimento realizzato dal canale ufficiale della Serie A: "Ho sviluppato la passione per il calcio perchè mia madre mi trovava iperattivo e aveva provato con il judo, ma non ha funzionato per calmarmi. Così ha detto che serviva più spazio, più terreno: abbiamo provato con il calcio e mi è piaciuto subito. È la mia passione, ho la fortuna di averne fatto il mio lavoro, ed è ciò a cui gioco da quando ero piccolissimo. La prima maglia da calcio che mi ha comprato mia madre era quella dell'Inter, quindi penso che sia destino".