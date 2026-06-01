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fcinter1908 news interviste Bonny: “Inter era destino. Perché esulto così. Chivu burlone, penso a noi due che…”
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Bonny: “Inter era destino. Perché esulto così. Chivu burlone, penso a noi due che…”
L'attaccante ivoriano si racconta, dai primi calci ad un pallone all'arrivo nella Milano nerazzurra la scorsa estate
Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, è il protagonista di "La trama del gol", approfondimento realizzato dal canale ufficiale della Serie A: "Ho sviluppato la passione per il calcio perchè mia madre mi trovava iperattivo e aveva provato con il judo, ma non ha funzionato per calmarmi. Così ha detto che serviva più spazio, più terreno: abbiamo provato con il calcio e mi è piaciuto subito. È la mia passione, ho la fortuna di averne fatto il mio lavoro, ed è ciò a cui gioco da quando ero piccolissimo. La prima maglia da calcio che mi ha comprato mia madre era quella dell'Inter, quindi penso che sia destino".
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