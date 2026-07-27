"Spunta un nuovo nome sul tavolo della Federcalcio, l'ultimo (disperato) tentativo di provare a salvare il banco. Tradotto: scongiurare le dimissioni di Maldini e Leonardo e provare davvero a iniziare le riforme volute da Giovanni Malagò".

Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla corsa per il nuovo CT dell'Italia dopo che è tramontata l'ipotesi Pirlo.

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Getty Images"Esclusi gli ex ct, dunque, meglio andare sul profilo giovane, moderno e futuribile secondo la definizione di Maldini e Leonardo: un identikit che potrebbe corrispondere a quello di Thiago Motta, un allenatore capace di lavorare con i giovani, che conosce l'ambiente di Coverciano e - soprattutto - potrebbe mettere tutti d'accordo.

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Basterà? Lo vedremo. Di sicuro oggi Maldini e Leonardo hanno approcciato Malagò chiedendo spiegazioni per la rinuncia a Pirlo e con l'idea di poter lasciare i rispettivi incarichi. Una decisione che però, dopo una giornata di fitti colloqui telefonici, non è ancora stata ufficializzata", aggiunge poi La Gazzetta che conferma come le parti siano al lavoro per provare a ricucire.