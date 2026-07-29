Come riportato, nei convocati dell'Inter per la tournée ad Hong Kong e Perth, non figura Kristjan Asllani, escluso per ragioni di mercato
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Come riportato, nei convocati dell'Inter per la tournée ad Hong Kong e Perth, non figura Kristjan Asllani, escluso per ragioni di mercato.
Secondo Fabrizio Romano, il club lo considera completamente fuori dal progetto e i lavora alla cessione del centrocampista albanese classe 2002.
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