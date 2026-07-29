Come riportato, nei convocati dell'Inter per la tournée ad Hong Kong e Perth, non figura Kristjan Asllani, escluso per ragioni di mercato

Marco Astori
Immagine 2026-07-20 100441

VIDEO FCIN1908 / Inter, ritiro in Germania: ecco Frattesi e Asllani. E arriva lo sgambetto!

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Come riportato, nei convocati dell'Inter per la tournée ad Hong Kong e Perth, non figura Kristjan Asllani, escluso per ragioni di mercato.

Asllani
Getty

Secondo Fabrizio Romano, il club lo considera completamente fuori dal progetto e i lavora alla cessione del centrocampista albanese classe 2002.

Screenshot 2026-07-29 alle 23.58.34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti