Romano: “L’Inter era disposta ad andare avanti per Solet ma ora si è fermata perché…”

Nelle ultime settimane si è fatto anche il nome di Oumar Solet per la difesa dell'Inter. Il centrale classe 2000 dell'Udinese, infatti, piaceva molto ai nerazzurri che lo avevano già seguito quando il francese giocava nel Salisburgo.

Fabrizio Romano, intervenuto su Youtube, ha confermato come l'Inter abbia fatto anche un'offerta all'Udinese, proposta però respinta:

"Su Solet si è parlato molto di diverse squadre, a me risulta che l'Inter si è fermata, dopo aver considerato la possibilità di un prestito e di aver ricevuto un no dall'Udinese un po' di giorni fa. L'Inter si è fermata su Solet, aveva pensato all'operazione in prestito e oggi il discorso non va avanti. Addirittura mi dicono che l'Udinese penserebbe ad un rinnovo a fine mercato se dovesse restare. Quindi o prestito o l'Inter non procede con questa operazione"