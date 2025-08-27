FC Inter 1908
Romano: “L’Inter era disposta ad andare avanti per Solet ma ora si è fermata perché…”

Fabrizio Romano svela un retroscena: nei giorni scorsi l'Inter ha fatto un'offerta all'Udinese per Solet
Matteo Pifferi Redattore 

Nelle ultime settimane si è fatto anche il nome di Oumar Solet per la difesa dell'Inter. Il centrale classe 2000 dell'Udinese, infatti, piaceva molto ai nerazzurri che lo avevano già seguito quando il francese giocava nel Salisburgo.

Fabrizio Romano, intervenuto su Youtube, ha confermato come l'Inter abbia fatto anche un'offerta all'Udinese, proposta però respinta:

"Su Solet si è parlato molto di diverse squadre, a me risulta che l'Inter si è fermata, dopo aver considerato la possibilità di un prestito e di aver ricevuto un no dall'Udinese un po' di giorni fa. L'Inter si è fermata su Solet, aveva pensato all'operazione in prestito e oggi il discorso non va avanti. Addirittura mi dicono che l'Udinese penserebbe ad un rinnovo a fine mercato se dovesse restare. Quindi o prestito o l'Inter non procede con questa operazione"

Romano, poi, riporta le ultime su Palacios-Santos:  "L'Inter che intanto aspetta l'ok definitivo di Palacios, l'Inter ha chiuso l'operazione col Santos ma manca l'ok definitivo del giocatore. Ha voluto parlare con i dirigenti del Santos, aspettiamo con questo punto interrogativo"

