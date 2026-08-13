Emerge un altro, significativo dettaglio in merito al trasferimento di Davide Frattesi alla Lazio
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Emerge un altro, significativo dettaglio in merito al trasferimento di Davide Frattesi alla Lazio.
Il club biancoceleste, infatti, nelle scorse ore ha chiuso la trattativa con l'Inter per il centrocampista sulla base di un prestito oneroso di 1 milione più 14 milioni di diritto di riscatto, diritto che diventerebbe obbligo al verificarsi di una tra queste due condizioni: almeno decimo posto della Lazio nel prossimo campionato o almeno 22 presenze nella prossima Serie A del calciatore.
All'Inter spetterebbe anche una percentuale futura. Sky Sport, infatti, ribadisce che i nerazzurri guadagnerebbero il 50% sulla futura plusvalenza derivata eventualmente dalla cessione di Frattesi, e non il 50% della somma totale ricavata dalla cessione.
(Fonte: Sky Sport)
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