Emerge un altro, significativo dettaglio in merito al trasferimento di Davide Frattesi alla Lazio

Marco Macca
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Emerge un altro, significativo dettaglio in merito al trasferimento di Davide Frattesi alla Lazio.

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Il club biancoceleste, infatti, nelle scorse ore ha chiuso la trattativa con l'Inter per il centrocampista sulla base di un prestito oneroso di 1 milione più 14 milioni di diritto di riscatto, diritto che diventerebbe obbligo al verificarsi di una tra queste due condizioni: almeno decimo posto della Lazio nel prossimo campionato o almeno 22 presenze nella prossima Serie A del calciatore.

Frattesi
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All'Inter spetterebbe anche una percentuale futura. Sky Sport, infatti, ribadisce che i nerazzurri guadagnerebbero il 50% sulla futura plusvalenza derivata eventualmente dalla cessione di Frattesi, e non il 50% della somma totale ricavata dalla cessione.

Inter Frattesi

(Fonte: Sky Sport)

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