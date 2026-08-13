Moussa Diaby si avvicina a grandi passi al ritorno al Bayer Leverkusen. A riferirlo è Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland
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Moussa Diaby si avvicina a grandi passi al ritorno al Bayer Leverkusen. A riferirlo è Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, secondo cui il calciatore, accostato più volte all'Inter nelle ultime settimane, avrebbe raggiunto un accordo sul contratto con il club tedesco fino al 2031.
La volontà forte dello stesso Diaby, dopo che l'Inter si è allontanata, è tornare in Germania e, in questo senso, il Bayer sta spingendo con l'Al Ittihad. Scrive Plettenberg:
"Bayer 04 Leverkusen e Moussa Diaby hanno raggiunto un accordo verbale completo su un contratto fino al 2031. Diaby vuole tornare al Leverkusen. Le negoziazioni con l'Al-Ittihad sono in corso ma complicate e non ancora vicine alla conclusione. Il Leverkusen sta spingendo per raggiungere un accordo".
🚨⏳ Bayer 04 Leverkusen and Moussa Diaby have reached a full verbal agreement on a contract until 2031.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 13, 2026
Diaby wants to return to Leverkusen.
Negotiations with Al-Ittihad are ongoing but complicated and not yet close to completion. Leverkusen are pushing to reach an agreement.… pic.twitter.com/eqhWG5g275
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