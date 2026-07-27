L’Inter batte il colpo John Stones. Fabrizio Romano conferma l’indiscrezione delle scorse ore e la chiusura di una trattativa giunta alle battute finali.

“John Stones ha scelto l’Inter e l’affare è in chiusura in questi minuti”.

Nelle scorse ore, il giornalista e noto esperto di mercato aveva parlato di un’offerta di un contratto di due anni al difensore inglese.

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John Stones è svincolato dopo la fine della lunga esperienza con la maglia del Manchester City, durata dieci anni, ovvero dal 2016 al 2026.

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Romano ha poi aggiunto su X: "Passi formali in arrivo ma accordo di principio in fase di definizione con il difensore centrale inglese".

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Poco più tardi l'aggiornamento:

"Accordo di massima in fase di definizione tra l'Inter e John Stones: contratto biennale, stipendio netto di 4 milioni di euro a stagione. L'accordo sarà siglato a breve".

Con la maglia dei Citizens, il difensore inglese classe 1994 ha collezionato 293 presenze, vincendo ben 19 trofei tra cui la Premier League per 6 volte, la UEFA Champions League, due FA Cup, cinque Carabao Cup, tre Community Shield, una Coppa del Mondo per club FIFA e una Supercoppa UEFA.