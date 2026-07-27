L'Inter sta per chiudere l'operazione John Stones per rinforzare la difesa di Cristian Chivu: tutti i dettagli da Sky Sport.
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L'Inter sta per chiudere l'operazione John Stones per rinforzare la difesa di Cristian Chivu.Decisivo lo sprint di oggi dei dirigenti nerazzurri: come riportato da Sky Sport, il centrale inglese ha dato l'ok verbale all'Inter.
Contratto biennale a 4 milioni di euro a stagione per il difensore. Seguiranno aggiornamenti sulla trattativa in corso tra l'Inter e l'entourage del giocatore, ma Stones ormai è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra.
Stones è attualmente svincolato dopo la fine del contratto con il Manchester City, club con cui ha chiuso una lunga esperienza dopo dieci anni e numerosi trofei. Anche Juventus, Arsenal e Chelsea si erano mosse o avevano mostrato interesse per il centrale inglese
Di Marzio ha poi aggiunto un dettaglio sui prossimi passaggi: “In queste ore le parti formalizzeranno l’accordo, con le visite mediche che non sono ancora state programmate”. Tradotto: l’intesa è impostata, il sì del calciatore è arrivato, ma manca ancora la parte burocratica prima dell’arrivo definitivo a Milano.
La pista Stones si è accesa in parallelo alla trattativa per Cristian Romero, il grande obiettivo di Chivu per la retroguardia. L’argentino del Tottenham resta una richiesta precisa dell’allenatore nerazzurro, ma i costi dell’operazione sono molto più alti e l’Inter sta valutando con attenzione sostenibilità economica e margini di manovra.
Stones, invece, rappresenta una soluzione diversa: niente costo di cartellino, esperienza enorme, abitudine al calcio di vertice e duttilità tattica. Può giocare da centrale puro, da braccetto e anche da difensore capace di impostare, qualità che all’Inter possono diventare preziose nella costruzione dal basso
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