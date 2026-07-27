VIDEO / Inter tra Stones e Romero: ore calde, cosa sta succedendo tra le due piste

L'Inter sta per chiudere l'operazione John Stones per rinforzare la difesa di Cristian Chivu.

Decisivo lo sprint di oggi dei dirigenti nerazzurri: come riportato da Sky Sport, il centrale inglese

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Contratto biennale a 4 milioni di euro a stagione per il difensore. Seguiranno aggiornamenti sulla trattativa in corso tra l'Inter e l'entourage del giocatore, ma Stones ormai è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra.

Stones è attualmente svincolato dopo la fine del contratto con il Manchester City, club con cui ha chiuso una lunga esperienza dopo dieci anni e numerosi trofei. Anche Juventus, Arsenal e Chelsea si erano mosse o avevano mostrato interesse per il centrale inglese

Di Marzio ha poi aggiunto un dettaglio sui prossimi passaggi: “In queste ore le parti formalizzeranno l’accordo, con le visite mediche che non sono ancora state programmate”. Tradotto: l’intesa è impostata, il sì del calciatore è arrivato, ma manca ancora la parte burocratica prima dell’arrivo definitivo a Milano.

La pista Stones si è accesa in parallelo alla trattativa per Cristian Romero, il grande obiettivo di Chivu per la retroguardia. L’argentino del Tottenham resta una richiesta precisa dell’allenatore nerazzurro, ma i costi dell’operazione sono molto più alti e l’Inter sta valutando con attenzione sostenibilità economica e margini di manovra.

Stones, invece, rappresenta una soluzione diversa: niente costo di cartellino, esperienza enorme, abitudine al calcio di vertice e duttilità tattica. Può giocare da centrale puro, da braccetto e anche da difensore capace di impostare, qualità che all’Inter possono diventare preziose nella costruzione dal basso