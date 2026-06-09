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calciomercato
Romano: “Inter-Udinese, trattativa ufficiale per Solet: le cifre dopo il primo incontro”
L’Inter accelera per Oumar Solet. Il difensore francese dell’Udinese è l’obiettivo del club nerazzurro per la difesa, che perderà Francesco Acerbi e Matteo Darmian, entrambi in scadenza il prossimo 30 giugno.
In occasione dell’incontro che si è tenuto oggi a Milano, l’Inter e l’Udinese hanno parlato anche di Solet, uno dei nomi sul tavolo insieme a quello di Marello, riscattato dai nerazzurri dopo la stagione in prestito, e di Atta.
Come riferisce Fabrizio Romano, nella giornata di oggi è iniziata la trattativa ufficiale per il difensore francese.
Il club nerazzurro valuta il difensore circa 15/17 milioni più bonus, mentre l’Udinese parte da 30 milioni di euro.
“Una forbice ampia e dunque solo un primo incontro per avviare la vera trattativa per il difensore” scrive Romano, che sottolinea che quello di Solet non è l’unico nome sulla lista dell’Inter per rinforzare il reparto arretrato della squadra di Cristian Chivu.
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