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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter-Udinese, trattativa ufficiale per Solet: le cifre dopo il primo incontro”

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Romano: “Inter-Udinese, trattativa ufficiale per Solet: le cifre dopo il primo incontro”

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Il giornalista e noto esperto di calciomercato rivela le valutazioni dei due club nella trattativa per il difensore francese
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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L’Inter accelera per Oumar Solet. Il difensore francese dell’Udinese è l’obiettivo del club nerazzurro per la difesa, che perderà Francesco Acerbi e Matteo Darmian, entrambi in scadenza il prossimo 30 giugno.

Oumar Solet
Getty Images

In occasione dell’incontro che si è tenuto oggi a Milano, l’Inter e l’Udinese hanno parlato anche di Solet, uno dei nomi sul tavolo insieme a quello di Marello, riscattato dai nerazzurri dopo la stagione in prestito, e di Atta.

Come riferisce Fabrizio Romano, nella giornata di oggi è iniziata la trattativa ufficiale per il difensore francese.

Il club nerazzurro valuta il difensore circa 15/17 milioni più bonus, mentre l’Udinese parte da 30 milioni di euro.

Romano: “Inter-Udinese, trattativa ufficiale per Solet: le cifre dopo il primo incontro”- immagine 3
Getty Images

Una forbice ampia e dunque solo un primo incontro per avviare la vera trattativa per il difensore” scrive Romano, che sottolinea che quello di Solet non è l’unico nome sulla lista dell’Inter per rinforzare il reparto arretrato della squadra di Cristian Chivu.

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