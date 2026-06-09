L’Inter accelera per Oumar Solet. Il difensore francese dell’Udinese è l’obiettivo del club nerazzurro per la difesa, che perderà Francesco Acerbi e Matteo Darmian, entrambi in scadenza il prossimo 30 giugno.

In occasione dell’incontro che si è tenuto oggi a Milano, l’Inter e l’Udinese hanno parlato anche di Solet, uno dei nomi sul tavolo insieme a quello di Marello, riscattato dai nerazzurri dopo la stagione in prestito, e di Atta.